Управление строительными Проектами, ресурсами, стоимостью

Бейзлайн
Компания BaseLine (ООО Бейзлайн) — перспективная и динамично развивающаяся организация, созданная группой единомышленников. Своим Заказчикам мы предлагаем комплексные услуги календарно-сетевого планирования и контроля по проектам различной направленности и масштаба, также мы являемся партнером Oracle Primavera в России.
Услуги управления строительными проектами, ресурсами и стоимостью, внедрение инструментов управления проектами, подготовка проектной команды, риск-менеджмент — это ключевые направления нашей деятельности.