Управление строительными Проектами, ресурсами, стоимостью

У нас солидный опыт ведения крупных проектов отраслеобразующих предприятий. Среди наших партнеров — ресурсодобывающие, перерабатывающие, химические и IT-компании России.

Команда ООО «Бейзлайн» — это группа сертифицированных экспертов с многолетней практикой управления высокотехнологичными проектами с помощью Oracle Primavera (Оракл Примавера) и собственными разработками. В работе над проектами мы выполняем следующие задачи: