Управление строительными Проектами, ресурсами, стоимостью

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Система управления строительными проектами - BaseLine

Бейзлайн

Компания BaseLine (ООО Бейзлайн) — перспективная и динамично развивающаяся организация, созданная группой единомышленников. Своим Заказчикам мы предлагаем комплексные услуги календарно-сетевого планирования и контроля по проектам различной направленности и масштаба, также мы являемся партнером Oracle Primavera в России.

Услуги управления строительными проектами, ресурсами и стоимостью, внедрение инструментов управления проектами, подготовка проектной команды, риск-менеджмент — это ключевые направления нашей деятельности.

У нас солидный опыт ведения крупных проектов отраслеобразующих предприятий. Среди наших партнеров — ресурсодобывающие, перерабатывающие, химические и IT-компании России.

Команда ООО «Бейзлайн» — это группа сертифицированных экспертов с многолетней практикой управления высокотехнологичными проектами с помощью Oracle Primavera (Оракл Примавера) и собственными разработками. В работе над проектами мы выполняем следующие задачи:

  • разрабатываем календарно-сетевые графики и актуализируем их;

  • выявляем «проблемные места» в планировании и управлении проектами;

  • планируем распределение ресурсов и разрабатываем проектный бюджет;

  • разрабатываем и интегрируем систему контроля затрат;

  • внедряем сквозную систему отчетности и инструменты управления;

  • осуществляем подготовку проектных команд.

Внедряемая нами система управления строительными проектами помогает топ-менеджерам и руководителям направлений контролировать ход проекта, анализировать текущую информацию и своевременно принимать взвешенные управленческие решения. При нашей поддержке планирование и контроль на предприятии приобретают структуру, удобство и качество, а реализация проектов проходит с максимальной эффективностью и выгодой.

Наши преимущества

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Дэшборды с детальными статусами проектов
Наличие объективной информации для принятия ключевых решений и корректирующих мероприятий по проекту
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Персонализация ответственности
KPI в соответствии с выполнением плановых показателей.
Умный результат
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Фокусировка на финальной сдаче объектов
Приоритизация и системный подход, зарекомендовавший себя на успешно запущенных мегапроектах
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Риск-ориентированный подход
Консолидация и проработка мероприятий для митигации проектных ошибок, несвоевременной поставки оборудования, ОТиПБ
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Единое информационное поле
Возможность дистанционного контроля статусов проектов с учетом ограничений по Covid. Наличие единого целеполагания проектных команд

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О нас в цифрах

>0 Месяцев успешной командной работы
>0 млн Спланировано человеко-часов
0 млрд $ Суммарная стоимость запланированных проектов
0 Разработано календарно-сетевых графиков

Наши партнеры – крупные промышленные и технологические компании

Внедрить систему BaseLine

География проектов

Услуги управления строительными проектами

Разработка календарно-сетевых графиков "под ключ"
Внедрение сквозной управленческой отчётности
Управление стоимостью проекта и контроль затрат
Обучение и консалтинг в сфере управления проектами
Риск-менеджмент
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